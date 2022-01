JS suspende pruebas rápidas de covid-19; re direccionarán a los pacientes al IMSS o ISSSTE

-En caso de no ser derechohabiente, estarían enviándolos al Hospital General

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Coordinador de Vigilancia Epidemiológica de la Jurisdicción Sanitaria número 3 Iván Cruz Cruz, señaló que la jurisdicción sanitaria ya no realizará pruebas rápidas de covid-19, es decir que quienes deseen una prueba deben de acudir a su centro de adscripción.

Explicó que quienes deseen una prueba los tienen que re direccionar, ya sea al ISSSTE, IMSS o en caso de no ser derechohabiente a alguna instancia deben ir al hospital General de Tuxtepec, y para esto deben de tener síntomas y de haber estado expuesto con algún paciente positivo.

Anteriormente en las mismas oficinas de la jurisdicción Sanitaria, estaban realizando pruebas rápidas, posteriormente cambiaron de sedes por problemas sindicales, sin embargo ahora los van a canalizar a sus centros de adscripción.

En esta cuarta ola de casos covid-19, el Coordinador dijo que el reporte que tienen es de10 hospitalizados de los cuales 6 están en el IMSS y 4 más en el Hospital General de Tuxtepec, además de que suman 357 casos activos, además de que Tuxtepec mantiene 4 682 casos así como 59 nuevos.

Los síntomas que presentan los pacientes que han dado positivo a covid-19, sin fiebre, dolor de cuerpo, de músculos y la sintomatología respiratoria es leve es decir solo escurrimiento nasal, dolor de garganta sin llegar a la necesidad de requerir oxigeno, aunque sí hay pacientes complicados.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario