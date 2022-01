Entra en vigor Ley que protege patrimonio cultural indígena y afromexicano

-Será la Secretaría de las Culturas del Gobierno Federal y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) implementar la política para hacer efectivo estos nuevos derechos.

De la redacción

Oaxaca de Juárez, 19 de enero del 2022.- La ley impulsada por la senadora Susana Harp se publicó este 17 de enero en el Diario Oficial de la Federación y con lo cual entra en vigor para dar respaldo a estos nuevos derechos.

La Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos tiene como objetivo reconocer la propiedad que la población indígena y afromexicana tiene sobre sus manifestaciones de patrimonio cultural.

El objetivo central es salvaguardar cada uno de los elementos de cultura de los pueblos y comunidades de México, lo que implica la preservación de los insumos naturales, las técnicas y los conocimientos comunitarios que se emplean en la elaboración de cada uno de los elementos de cultura, incluyendo el respeto a su cosmovisión y a las manifestaciones que de esta se derivan.

Con la entrada en vigor de la nueva ley, toda persona ajena a las comunidades, deberá obtener la autorización previa para cualquier aprovechamiento o usufructo con las expresiones culturales de los pueblos indígenas y afromexicanos.

La senadora Susana Harp Iturribarría dio a conocer que otro de los objetivos es sancionar el uso, aprovechamiento, comercialización y explotación sin consentimiento, que terceros puedan hacer de los elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos o equiparables, según corresponda.

Solo las comunidades deciden las formas de explotación o no, de cada una de sus creaciones.

Puesta en vigor esta ley, la tarea de hacerla valer es de la Secretaría de Cultura de México y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), para crear la política pública que haga efectivo estos nuevos derechos colectivos.

Así como corresponde a las comunidades indígenas y afromexicanas organizarse para ejercer los derechos que la nueva ley les confiere, así como establecer disposiciones para que, en el ejercicio de su libre determinación y autonomía, definan los elementos de su cultura e identidad accesibles, disponibles, de acceso restringido o inaccesibles a terceros.

Por elementos de cultura se entiende a todos aquellas expresiones físicas e intangibles que le otorgan identidad a una comunidad, tales como textiles, gastronomía, danzas, música, rituales, entró otros.

Dicha ley fue presentada en el Senado de la República por la Senadora Susana Harp y el Senador Ricardo Monrreal en 2018 y fue sujeta a un proceso de análisis y discusión que permitió su aprobación y ahora su entrada en vigor.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario