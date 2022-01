Destacable que una mujer esté al frente de la SSPO: Diputada Liz Arroyo.

-Espera que el Gobernador mantenga a Dalia Baños Noyola al frente de la dependencia

Graciano Gómez/Jorge Acevedo

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- La Diputada Local Liz Arroyo, destacó que una mujer esté al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), ya que este cargo suele darse siempre a hombres, en ese sentido dijo que es un paso importante en lo que se refiere al empoderamiento de las mujeres.

Destacó que la elección del Gobernador Alejandro Murat Hinojosa de nombrar a Dalia Baños Noyola como encargada de despacho de la SSPO, ya que una mujer tiene una visión y perspectiva diferente, por lo que espera que se siga manteniendo en ese cargo, que es uno de los más importantes en la estructura del Gobierno del Estado.

Esta declaración la hizo previo a la comparecencia de Baños Noyola ante el Congreso del Estado, en dónde la funcionaria estatal destacó que Oaxaca que los últimos años la entidad oaxaqueña ha presentado una reducción en la incidencia delictiva, lo que ahora la coloca como el séptimo estado más seguro del México, con base a la incidencia delictiva registrada por cada 100 mil habitantes.

