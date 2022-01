Casi mil casos nuevos de COVID-19 en un solo día: SSO

-Los casos activos registran cifra récord en Oaxaca, tras reportar más de cuatro mil personas con síntomas en los últimos 14 días en 175 municipios

-Cuantifica SSO un total de 41 casos acumulados de Ómicron, seis son pacientes nuevos

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 18 de enero de 2022.- La tendencia de casos positivos de COVID-19 va en aumento acelerado en la entidad, al reportar en las últimas 24 horas 954 pacientes nuevos y ocho defunciones más, informaron los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

En consecuencia, la cifra de acumulados alcanzó los 90 mil 177 confirmados y cinco mil 688 decesos, así también, este 18 de enero los casos activos registran nueva cifra récord, ya que actualmente hay cuatro mil 83 personas que han presentado síntomas del Coronavirus en los últimos 14 días, residentes de 175 municipios.



De la incidencia de activos, dos mil 181 son residentes de Valles Centrales, 735 del Istmo, 387 de la Mixteca, 357 de Tuxtepec, 321 de la Costa y 102 de la Sierra.

Respecto a la variante Ómicron que avanza rápidamente, este día se agregan a la entidad seis casos más, para un total de 41 personas confirmadas con esta nueva mutación.



Los 954 casos nuevos, que se notificaron en la última jornada se distribuyen en 103 municipios, siendo los principales: Oaxaca de Juárez con 263 positivos, Heroica Ciudad de Huajuapan de León con 83, San Juan Bautista Tuxtepec con 59, Salina Cruz con 48 y Santa Cruz Xoxocotlán con 35.



La ocupación hospitalaria aumentó a 31% de manera general, por Jurisdicción Sanitaria, Valles Centrales cuantificó 35.5%, Istmo 16.7%, Tuxtepec 35.3%, Costa 23.6%, Mixteca 59.5% y Sierra se mantiene en 0%.



De las 406 camas con los que cuenta el Sector Salud para la atención a la pandemia, 126 se encuentran ocupadas y 280 disponibles, aunado a ello, en la actualización de este martes se ingresaron a la red médica seis nuevos pacientes, y el mismo número de nosocomios al 100% de ocupación.



Los pacientes que se han recuperado de la enfermedad en lo que va de la pandemia suman 80 mil 406, hay cinco mil 987 casos sospechosos y 74 mil 599 negativos.



De acuerdo al panorama Jurisdiccional, Valles Centrales registra un acumulado de 54 mil 329 casos confirmados y dos mil 533 defunciones, Istmo 12 mil 848 confirmados y mil 208 defunciones, Tuxtepec seis mil 390 confirmados y 568 defunciones, Costa seis mil 431 confirmados y 474 defunciones, Mixteca siete mil 061 confirmados y 580 defunciones, Sierra tres mil 118 confirmados y 325 defunciones.



Esta dependencia exhorta a todas las personas, independientemente de su estatus de vacunación, a hacer uso del cubrebocas de manera correcta en interiores y espacios públicos como medida preventiva, además de evitar salidas innecesarias, pues en este momento es esencial no acudir a lugares de alto riesgo con aglomeraciones de personas o zonas sin ventilación natural.



En caso de síntomas de COVID-19, la persona debe aislarse por siete días, y mantenerse al pendiente de la evolución de la enfermedad para solicitar atención médica de ser necesario y ante cualquier emergencia llamar al 911.





Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario