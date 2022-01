Aprueba Congreso de Oaxaca Leyes de Ingresos de 38 municipios

La 65 Legislatura local busca la protección de la hacienda pública municipal y del interés público que existe en las fuentes de financiamiento del gasto público local.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 19 de enero de 2022.- El Congreso de Oaxaca aprobó las Leyes de Ingresos Municipales de 38 ayuntamientos del estado, para el ejercicio fiscal de este año, con lo cual, suman ya 160 municipios con sus respectivas leyes autorizadas.

El análisis de cada una de las iniciativas de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022, presentadas por los ayuntamientos, fue hecho por la Comisión Permanente de Hacienda, quien verificó que éstas establecieran tributos claros, precisos y acordes al medio económico en el que tributa el contribuyente, además de que estuvieran alineadas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Las Leyes de Ingresos aprobadas son para los municipios de la Villa de Zaachila, San Pedro Jicayán, San Felipe Usila, Chalcatongo de Hidalgo, San Francisco Telixtlahuaca, San Pedro Tapanatepec, Villa de Etla, Santa Catarina Juquila, Matías Romero, Santiago Niltepec, Santiago Suchilquitongo, Unión Hidalgo, Santiago Miltepec, Santiago Huajolotitlán, San Pablo Huixtepec, Santa María Chimalapa, San Juan Bautista Atatlahuaca, Santa María Ozolotepec, Santa María La Asunción.

San Simón Zahuatlán, Santa María Lachixio, Santiago Zacatepec, Santiago Nuyoo, Santa María Nduayaco, San Juan del Estado, Magdalena Zahuatlán, Santa Catarina Quiané, Santa Catarina Lachatao, San Cristóbal Lachirioag, Santiago Tenango, San Miguel del Río, San Juan Colorado, Ocotlán de Morelos, Zimatlán de Álvarez, San Juan Yatzona, Cosolapa, Huajuapan de León y San Agustín Chayuco.

Los dictámenes correspondientes fueron aprobados por el Pleno del Congreso durante la sesión extraordinaria de este 19 de enero.

