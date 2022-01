A golpes se confrontan padres de familia y docentes en primaria de Jacatepec,en la Cuenca

El Conflicto en la primaria Emiliano Zapata, de la comunidad de Vega del Sol, se salió de control luego de la llegada del secretario de Conflictos de la Sección 22 del SNTE y de la nueva plantilla de maestros, la cual fue rechazada por un grupo de tutores.

Lo que tendría tendría haber sido una asamblea normal de padres de familia para definir las decisiones de la plantilla de docente que trabajaban en la escuela primaria Emiliano Zapata de Vega del Sol Jacatepec, esta se tornó violenta entre los 2 grupos de padres de familias que apoyaban años maestros que actualmente trabajaba y los que respaldaban la llegada de una nueva plantilla de maestros.

La cita fue a las 10 de la mañana sin embargo esta se extendió hasta las 12 del medio día con la llegada del secretario estatal de conflictos de escuelas primarias de Oaxaca Angel Filio y uno de los supervisores de la zona 111 Rogelio Acevedo Jacobo.

Y a pesar de la intención del Agente de Policía Denis Antonio para que se llevara a cabo la reunión de manera Pacífica, para esa hora los ánimos ya estaban muy caldeados, lo que originóque la discusión aumentara de tono con el otro grupo de padres de familias que apoyaban a los maestros que aún pertenecían a esta escuela.

Sin embargo al no haber ningún acuerdo los padres de familia que estaban de acuerdo con la nueva plantilla decidieron ingresar por la fuerza por la puerta del costado, lo que originó primero los empujones, de ahí se lanzaban algunos golpes, a pesar de la intervención de la policía municipal y local que fueron superados en numeros, el altercado seguía, a lo que más tarde el representante magisterial Angel Filio y el supervisor de la zona lograron ingresar con un reducido grupo mientras que el otro grupo veía desde afuera que su inconformidad resultó en vano.

Al principio se decía que era una lucha entre la Sección 22 contra la Sección 59, sin embargo más tarde se aclaró que los 2 pertenecía al mimo sindicato, por lo que los mismos maestros señalados como de la 59 entonaron el cánticos que realizan este gremio durante su manifestaciónes.

El origen del asunto es que en está supervision existen 2 supervisores, el primero es Antonio Narciso Anaya de quien se dice es el supervisor oficial y que cuenta con 6 escuela a su cargo, mientras que el otro supervisor se trata de Rogelio Acevedo Jacobo quien tiene 10 escuelas su cargo y que ahora llegará a tener 11 si es que se logra la integración de nuevos maestros que desplazarian a los que estaban dentro.

