Señala Diputada Liz Arroyo a titular de SEGEGO de conocer identidad de responsables de masacre en Huazantlán

Denunció que las autoridades son cómplices por omisión al no ejecutar las 150 órdenes de aprehensión en contra de los presuntos responsables.

Jorge Acevedo

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- La Diputada Local por MORENA Liz Arroyo, señaló al titular de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO) Francisco Javier García López, de saber quiénes son los responsables de la masacre registrada en la agencia de Huazantlán del Río, en dónde perdieron la vida 15 personas, este señalamiento se dio en el marco dé la comparecencia del funcionario estatal.

Refirió que de las 150 órdenes de aprehensión, ninguna se ha ejecutado, por lo que hizo énfasis en que el discurso oficial dista mucho de la realidad que se vive en el estado, además dijo que al no hacer nada por resolver este hecho violento, el Gobierno del Estado es cómplice por omisión, ya que ellos tenían conocimiento de lo que sucedía en ese momento.

Agregó que los hechos se registraron enfrente de elementos de la policía estatal, este incidente dijo la Diputada, dejó a niños y niñas en la orfandad y a varias familias exiliadas por el temor de sufrir un nuevo ataque de parte de las personas que señalan son los responsables del atentado.

Liz Arroyo también señaló que el Gobierno del Estado ha seguido las prácticas de gobiernos neoliberales, ya que persiguen a quienes alzan la voz en contra de ciertas acciones, como ejemplo mencionó la desaparición de Irma Galindo por denunciar la tala ilegal en su comunidad, o el asesinato del periodista José Luis Gamboa, así como otros casos de violencia hacia las mujeres.

