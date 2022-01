Se instala el Comité Covid-19, acuerdan 3 medidas

Las medidas son una campaña de información, reuniones con diversos sectores y suspensión de eventos masivos.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este martes se instaló el Comité covid-19, mismo que se creó con la finalidad de implementar acciones que disminuyan los casos de covid y sobre todo las defunciones, acordando principalmente 3 acciones.

Las acciones que se implementarán son una campaña de información en la que se toquen los temas de datos de alarma, del cuadro covid-19, y sobre todo ¿Qué hacer en caso de covid?, además de promover la vacuna, el uso correcto del cubrebocas, que abarque barbilla, nariz y boca, además de la sana distancia y sobe todo el aislamiento de 7 días a partir de sentir síntomas.

Otro de los acuerdos son reuniones entre los diversos sectores, para que éstos a su vez bajen la información, y son esto no llegar a cerrar el comercio, como se hizo en el año 2020; además de que por sectores se definan sus necesidades preventivas.

El tercer acuerdo es que no habrá eventos masivos, parta evitar la aglomeración ya sean a aire libre o en lugares cerrados, además de que la población evite hacer reuniones muy grandes.

Estos 3 acuerdos fueron el resultado de la instalación de este comité, que tomó protesta y que está conformado por representantes de salud tanto del sector público como privado, además de representes del sector comercial, de transporte, de seguridad, entre otros más.

Antes de acordar las diversas medidas, todos los sectores estuvieron opinando sobre los problemas que tienen, y lo que hace falta para evitar que haya más casos de covid y sobre todo defunciones.

Este comité está conformado por un presidente, con un secretario municipal, una secretaría técnica, así como por vocales, y está sesionando de manera permanente, además de que se reunirán constantemente para determinar cuáles serán las medidas a seguir.

Comentarios

