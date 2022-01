Presidente de Jacatepec señala que su municipio se encuentra en foco rojo por aumento de casos por covid

-Señaló que se instalarán los filtros sanitarios en los accesos a la población, así también exhortó a todo el municipio a prevenirse para evitar más casos



Alex Morales



Jacatepec, Oaxaca.- El presidente de Santa María Jacatepec Gadiel Rodríguez Gómez, informó que su municipio se encuentra en foco rojo tras haber arrojado en los últimos días varios casos por Covid-19, por lo que señaló que se tomarán medidas para salvaguardar la integridad y salud de las familias Jacatepecanas.



Informó que regresaran los filtros sanitarios en los accesos a la cabecera municipal, por lo que recomendó a la ciudadanía tomar todas las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, sanitizantes y el aislamiento, ya que como médico advirtió que esta pandemia será parte de la vida diaria por lo que se debe de vivir con ello.



A pesar de algunos señalamientos de que el Covid había afectado a personal del ayuntamiento, comentó que sólo una persona fue detectado como caso sospechoso por lo que dijo que ya fue aislado para proteger al resto del personal por esta pandemia.



Cabe resaltar que Santa Maria Jacatepec es un municipio que cuenta con varias comunidades renuentes en querer aplicarse la vacuna, ya que por ideologías religiosas muchas personas de esas agencias, se niegan a aplicarse la vacuna, situación que durante la tercera ola dejó una Estela de dolor y muerte a causa de esta situación.

