Padres de familia denuncian incremento del 100 por ciento en cuotas del CBTis 26 de Oaxaca

-Señalan que la cuota la subieron de 750 a mil 500 pesos por alumno

José Cruz/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este martes padres de familia y estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Indistrial y de Servicios (CBTis) número 26, se manifestaron para denunciar que el comité les está cobrando una cuota de mil 500 pesos por concepto de inscripción, el cual consideran como muy elevado y que afecta a la economía familiar.

Una de las principales molestias es que durante la pandemia la cuota ha sido de 750 pesos, en ese sentido calificaron como arbitario el incremento al doble, el cual señalaron se dio en común acuerdo con la dirección dle plantel, asimismo indicaron que por la situación económica no debería haber un incremento de esa magnitud.

Otra situación que demandaron es que hasta el momento no les han informado si los alumnos regresarán a clases presenciales, lo cual podría justificar de cierto modo el incremento, sin embargo piden a las autoridades que intervengan ante esta situación, ya que el plantel les dio 4 días para cubrir el pago.

Luego de la manifestación, se llamó a los padres de familia a una reunión con la dirección del plantel, en dónde van a pedir que se respete la cuota anterior, ya que hay padres y madres de familia que no cuentan con el recurso para pagar la nueva cuota, principalmente aquellos que tienen 2 o 3 hijos estudiando en el plantel.

