Oaxaca, la séptima entidad más segura de México, afirma SSPO en comparecencia

-También Oaxaca se encuentra por debajo de la media nacional en 12 delitos de alto impacto, de los 15 clasificados por el gobierno federal.

Redacción

Oaxaca, Oaxaca. – En los últimos años la entidad oaxaqueña ha presentado una reducción en la incidencia delictiva, lo que ahora la coloca como el séptimo estado más seguro del México, con base a la incidencia delictiva registrada por cada 100 mil habitantes, informó la a encargada del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca(SSPO), Dalia Baños Noyola.

Durante su comparecencia ante la 65 Legislatura del Congreso de Oaxaca por la glosa del quinto informe de gobierno de Alejandro Murat, la encargada de la seguridad del estado destacó que Oaxaca avanza y se consolida como un estado seguro.

Ante los diputados, Baños Noyola destacó que los resultados en esta materia son consecuencia dela aplicación de una atinada política social, buenas instituciones policiales y eficiente coordinación institucional y una sociedad con mejores y mayores valores cívicos.

En el período enero-noviembre de 2021, Oaxaca acumuló 37 mil 967 delitos, lo que equivale al dos por ciento de los delitos del todo el país.

Además, destacó que, respecto a los delitos de alto impacto, Oaxaca es la octava entidad y se encuentra por debajo de la media nacional en 12 delitos de alto impacto, de los 15 clasificados por el gobierno federal.

En materia del trabajo interno con las corporaciones, Baños Noyola dijo que tienen contemplado el trabajo en la profesionalización y el equipamiento de las corporaciones policiales, el de las telecomunicaciones, el de las condiciones laborales del personal de la policía estatal y el de la prevención del delito.

Así como se ha cumplido con la Policía Estatal en 11 de los 15 compromisos atraídos en el 2021, pero que dichos pendientes son de carácter legal, presupuestal o de calendario, más no de falta de voluntad para resolverlos.

