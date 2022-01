Legislador Luis Alfonso Silva Romo plantea que programas sociales sean constitucionales

Con esta acción, se asegura el beneficio reglamentario a las poblaciones más vulnerables: Silva Romo

De la redacción

San Raymundo Jalpan, Oax. 18 de enero de 2022.- Con el objetivo de procurar el bienestar de poblaciones vulnerables en la entidad, el legislador Luis Alfonso Silva Romo, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa que propone instituir por ley, sistemas de apoyos económicos de manera permanente, para las y los estudiantes, adultos mayores, personas en condición de desigualdad y personas en situación de pobreza.

En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de Oaxaca, propuso garantizar que el Estado provea de apoyo económico de manera constitucional a este sector.

Con esta acción parlamentaria, se asegura el beneficio reglamentario a las poblaciones que lo requieran así lo expuso Silva Romo, “es necesario que este mandato de optimización, como tal, deba estar contenido en nuestra Constitución local, ya que hace patente el compromiso de nuestra entidad para con el apoyo y ayuda a los que lo necesitan”.

“Los programas sociales están destinados a mejorar las condiciones de vida de la población, se pueden poner en marcha planes que garanticen el acceso a educación, salud, vivienda, agua, cultura física y deporte y adultos mayores”, puntualizó el diputado.

