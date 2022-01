Informa IEEPO que continúa abierto proceso de selección de libros de texto de secundaria

-Hasta el 9 de febrero, las y los maestros pueden seleccionar los libros de texto que más se adecuen a su método de enseñanza y que emplearán durante el ciclo escolar 2022-2023

Oaxaca de Juárez, Oax. 17 de enero de 2022.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), lleva a cabo actualmente el proceso de selección de los Libros de Texto Gratuitos de Secundaria, para el Ciclo Escolar 2022-2023, al cual el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), invita participar a directores, directoras, maestras y maestros de las escuelas secundarias, en la modalidad General, para Trabajadores, Técnicas y Comunitarias.



Como es prioridad del gobernador Alejandro Murat Hinojosa y atendiendo las instrucciones del encargado de Despacho del Instituto, Ernesto López Montero, en este proceso se brinda acompañamiento al magisterio, ya que de esta manera pueden seleccionar los títulos y contenidos más apropiados acorde a la asignatura que imparten en sus planteles.



El titular del Departamento de Libros de Texto y Materiales Educativos del IEEPO, Miguel Ángel Escobar Cano explicó que el primer paso que las y los directores así como docentes deben realizar es obtener el nombre de usuario y contraseña para ingresar a la plataforma en donde harán la selección de los títulos aprobados por la SEP.



Señaló que una vez que ingresen a la plataforma https://secundaria.conaliteg.gob.mx podrán acceder al catálogo de libros de texto gratuitos de secundaria y realizar la selección correspondiente para primero, segundo y tercer grado, de las diversas modalidades, con base en su experiencia profesional, el perfil de alumnas y alumnos para impartir sus clases frente al grupo, así como en los contenidos de los planes y programas de estudio.



La selección -mediante la plataforma que estará disponible hasta el próximo 9 de febrero-, permite que cada maestra o maestro de secundarias Técnicas, General, de Trabajadores y Comunitarias, consulte los libros autorizados por la SEP, para las materias de Matemáticas, Lengua Materna Español, Ciencias Naturales (Biología, Física y Química), Historia, inglés, Geografía y Formación Cívica y Ética.



Para dudas y mayor información se encuentran disponibles los números telefónicos locales 951 51 303 17 y 951 346 43, así como los celulares 951 308 31 80 y 951 267 08 86 del Departamento de Libros de Textos y Materiales Educativos, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, o bien vía correo electrónico a: [email protected]





