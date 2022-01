Continúa bacheo y mejoramiento de vialidades en Santa Lucía del Camino

-El Edil Juan Carlos García Márquez informó que son 4 brigadas las que trabajan en diversos puntos del municipio

Jorge Acevedo

Santa Lucía del Camino, Oaxaca.- Por medio de la Conserjería Municipal se están realizando diversas acciones para el mejoramiento de las vialidades, son 4 las brigadas las que se encuentran trabajando en varios puntos de Santa Lucía del Camino, así lo dio a conocer el Presidente Municipal Juan Carlos García Márquez.

En entrevista exclusiva para TVBUS, el edil comentó que la creación de la conserjería municipal fue un compromiso de campaña, ya que las vialidades del municipio se encontraban en mal estado y era un reclamo frecuente de la ciudadanía, es por ello que se emprendió este programa en los primeros días de su gobierno.

Detalló que algunas cuadrillas se encargan de bachear, otras están realizando cambio de luminarias, también se están pintando topes y pasos peatonales, además se están reparando los semáforos que no están funcionando o que se encuentran fundidos, señaló que el objetivo es tener 7 cuadrillas que realizarán estas acciones de manera permanente.

En lo que se refiere al tema de seguridad, García Márquez comentó que se va a eficientar este servicio por medio de la capacitación de los elementos de la policía municipal, también se le dotará de equipo táctico, asimismo indicó que se están haciendo rondines frecuentes por parte de la corporación, para brindar mayor seguridad a la población.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario