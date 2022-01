Confirma SSO 22 casos nuevos de Ómicron, suman 35; fundamental respetar medidas sanitarias

-Este día 284 casos nuevos de COVID-19 y cero defunciones

-La ocupación hospitalaria global es del 30.3%, con seis hospitales al 100% de su capacidad7 mil 304 trabajadores del Sector Salud se han contagiado

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax., 17 de enero de 2022.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) informan que la semana inicia con la confirmación del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) de 22 nuevos casos de la variante Ómicron del SARS-CoV-2 en Oaxaca. De manera global, hay 35 personas que han dado positivo a este linaje.

En este sentido, la institución sanitaria insta a la población a asumir la responsabilidad del autocuidado y aplicar con disciplina todas las medidas sanitarias para mitigar los contagios, ya que el riesgo de infectarse o reinfectarse con la variante identificada como B.1.1.529 es mayor que con otras que también son de preocupación.



Los SSO refirieron que completar el esquema de vacunación contra la COVID-19 o aplicarse el refuerzo (según sea el caso), además, del uso correcto del cubrebocas, la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón con alcohol al 70%, así como evitar lugares cerrados o con mala ventilación, son acciones de protección más eficientes que se han implementado para hacer frente a la pandemia en el mundo entero.



Al corte de este lunes, el informe técnico diario señala que se han registrado 284 casos nuevos del virus SARS-CoV-2, y cero defunciones, tres mil 526 casos activos en 160 municipios, se han acumulado 89 mil 223 casos confirmados, cinco mil 680 defunciones, 80 mil 017 personas se han recuperado de la enfermedad y hay seis mil 113 sospechosos.



Dentro del panorama Jurisdiccional, Valles Centrales contabilizó los 53 mil 820 casos confirmados y dos mil 526 defunciones; Istmo 12 mil 682 casos y mil 208 defunciones; Tuxtepec seis mil 310 casos y 568 defunciones; Costa seis mil 373 casos y 473 defunciones; Mixteca seis mil 951 casos y 580 defunciones; Sierra tres mil 087 casos y 325 defunciones.



En tanto, los 284 casos positivos se distribuyen de la siguiente manera: Oaxaca de Juárez con 91, Heroica Ciudad de Huajuapan de León y San Juan Bautista Tuxtepec 35 cada uno, Santa Cruz Xoxocotlán 21, Salina Cruz 10, Santa María del Tule ocho, Santa Lucía del Camino y Santa María Huatulco siete cada uno, San Bartolo Coyotepec y San Jacinto Amilpas seis cada uno, el resto de cinco a un solo caso.



Es importante mencionar que las y los profesionales de la salud, al estar en contacto con pacientes infectados también corren el riesgo de contagiarse, este día, se cuantificaron siete mil 304 trabajadores de este sector que se han contagiado, de los cuales, dos mil 098 son de la rama médica, dos mil 710 de enfermería y dos mil 496 de otras áreas afines.



La red hospitalaria en Oaxaca para la atención de la pandemia es del 30.3%, con seis nosocomios al 100% de su capacidad, también ingresaron siete personas a hospitalización en las últimas 24 horas, de las 406 camas disponibles para pacientes con complicaciones, 123 están ocupadas y es la Jurisdicción Sanitaria de la Mixteca la que tiene el mayor porcentaje de saturación, con el 56.8%.





