Asistencia favorable en vacunación de refuerzo al sector salud de la Cuenca

-La aplicación del biológico de refuerzo continuará con los adultos mayores a partir de este miércoles y hasta el viernes.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este martes se retomó la aplicación del refuerzo de la vacunación contra el covid, pero sólo fue al personal de salud.



Desde la semana pasada, en la región de la Cuenca del Papaloapan se está aplicando el refuerzo contra el covid, primero fueron los maestros de la región, y ahora es el personal de salud adherido a los hospitales y centros de la salud.

Para este miércoles, se aplicará el refuerzo de la vacuna para los adultos mayores de 60 años, siempre y cuando ya se tengan entre 5 y 6 meses de que se haya concluido su ciclo de vacunación.



Esta vacunación de los adultos mayores será durante los días miércoles, jueves y viernes, en el Instituto Tecnológico de Tuxtepec, de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde.



El refuerzo que se les aplicó a los maestros, al personal de salud y que se aplicará a los adultos mayores es Moderna, por lo tanto en caso de que alguien acuda, deben de presentar su comprobante de vacunación.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario