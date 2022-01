Aprueba IEEPCO elecciones extraordinarias, son 5 municipales y una distrital

-Xoxocotlán y Villa de Mitla no están incluidas, falta dictamen del Congreso del Estado

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), aprobó que se realicen elecciones extraordinarias en 5 municipios y un distrito local, mismas que se llevarán a cabo el próximo domingo 27 de marzo.

Los municipios en dónde se realizarán estas elecciones extraordinarias son Reforma de Pineda, Santiago Laollaga, Santa María Xadani, Chahuites y Santa María Mixtequilla, también se llevará a cabo la elección en el distrito 01 con cabecera en Acatlán de Pérez Figueroa, ya que esa diputación se encuentra vacante.

En el caso de los municipios de Santa Cruz Xoxocotlán y San Pablo Villa de Mitla, no fueron incluidos, debido a que el Congreso del Estado no ha dictaminado para que se lleven a cabo las elecciones extraordinarias en estos municipios de la región de los valles centrales, por lo que tendrán que esperar para que se programe.

Los Consejeros y Consejeras Electorales mencionaron que a pesar de tener poco tiempo para la realización de las elecciones extraordinarias, esperan que el proceso sea transparente y se lleve de manera pacífica, por ello hicieron un llamado a los partidos políticos, candidatos, candidatas y autoridades municipales y estatales para que se conduzcan con civilidad para tener un proceso electoral extraordinario pacífico.

