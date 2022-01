Anuncian campaña de “Enchúlame la silla” en Tuxtepec

-La campaña será del 25 al 27 de enero en las instalaciones del DIF



Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Será del 25 al 27 de enero que se lleve a cabo en Tuxtepec la campaña “Enchúlame la silla” para beneficiar a las personas que cuentan con una silla de ruedas.

Es el sexto año que está campaña se realizará en el municipio, misma que es una gestión del Club Rotario Tuxtepec- Cuenca en coordinación con el DIF municipal y con la Asociación ALEM.



La Presidenta del Club Rotario Dora Luz Márquez Díaz, informó que la campaña inicia el próximo 25 de enero y concluye el 27, siendo los días 25 y 26 que atiendan en un horario de 9:30 a las 2 de la tarde, para el último día la hora de atención será de las 9:30 de la mañana a las 12 horas en las instalaciones del DIF municipal.



Los costos de reparación de las sillas va de los 50 pesos hasta los 450 pesos, esto dependiendo de los detalles que tengan, y es para ayudar a las personas que usan una silla de ruedas y que en ocasiones no cuentan con mucho dinero para darles mantenimiento.



La reparación de las sillas es realizada por los integrantes de la Fundación ALEM que son personas que usan una silla de rueda y ésta es una forma de ayudarse económicamente.

