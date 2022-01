Susana Harp tiene abierta las puertas en Nueva Alianza Oaxaca afirma dirigencia

Dijeron que con el PRI y con MORENA no hay agenda que los una.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La dirigencia de Nueva Alianza Oaxaca (NAO), dijo que Susana Harp tiene abierta las puertas de este instituto político, para que sea la candidata al Gobierno del Estado, asimismo dieron a conocer que podrían ir solos en la elección o en una candidatura común, siempre y cuando haya un compromiso con el partido y la ciudadanía.

El Coordinador de la Plataforma Política de Nueva Alianza Oaxaca Bersahín López López, comentó que no irán en candidatura común con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y con MORENA, ya que no hay una agenda que los una, además aclaró que las alianzas que hacían con el PRI, eran mandatadas por la dirigencia nacional.

Además mencionó que es posible que 4 perfiles, 2 hombres y 2 mujeres, se registren para buscar la candidatura de Nueva Alianza Oaxaca, entre estas opciones Bersahín López no se descartó en poder ser el abanderado en la elección del próximo 5 de junio, señaló que NAO está abierto a la ciudadanía para poder buscar la candidatura.

Indicó que el periodo de precampañas para el partido se definió que será de 15 días, debido al incremento de contagios de Covid, esto para no exponer a la militancia y los precandidatos, es por esta razón que se determinó que la precampaña iniciará el próximo 29 de enero, finalmente dijo que para esa fecha es posible que el partido ya tenga un candidato o candidata definida en febrero.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario