Renuncia Eviel Pérez a dirigencia del PRI

-Javier Villacaña asumirá la presidencia del tricolor este martes

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Eviel Pérez Magaña informó que renuncia a la dirigencia del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en un comunicado publicado en sus redes sociales comenta que esto es un acto de congruencia a sus principios.

En el texto comenta que lo siguiente: “mi aspiración política apuesta al concenso y la unidad y no a la fractura interna, sin embargo en política todo tiene su tiempo y los tiempos tienen límites, esta dirigencia ha cumplido los acuerdos en lo fundamental, atendiendo nuestra normatividad en todo momento”.

Con relación a la definición de Alejandro Avilés Álvarez como candidato del PRI al Gobierno de Oaxaca, Pérez Magaña afirma que es de suma trascendencia, por lo que representa para la democracia y para el futuro de los oaxaqueños, señaló que al frente del partido se logró contener los avances populistas, convirtiéndose en una opción real para la sociedad.

El documento menciona que: “La madurez y el avance político que hoy requerimos como partido solo vendrá a través del respeto a la democracia participativa y a los procesos de selección de candidatos, por ello requerimos un ejercicio democrático del más alto nive, buscando acuerdos y consensos de unidad, en un marco de honor, respeto, lealtad, disciplina y tolerancia, para legitimar plenamente a quien habrá de representarnos como opción ante el histórico llamado que los oaxaqueños tendremos en las urnas para elgir gobernador o gobernadora y decidir el rumbo de nuestro estado”.

Agrega que no concibe la política sin pasión, por lo que su intención es dejar testimonio y reconocer a los miles de mujeres y hombres que al interior del PRIsiguen fijando posturas y contrastando ideas, en congruencia con sus principios y valores, además afirma que seguirá participando en la política para construir un estado más plural, incluyente e igualitario.

Cabe recordar que el domingo Eviel Pérez Magaña nombró a Javier Villacaña Jiménez como Secretario de Organización y a Lizbeth Concha Ojeda como Secretaria de Operación Política, será este martes cuando Villacaña Jiménez asuma la Presidencia del CDE del PRI en el estado de Oaxaca.

