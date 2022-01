Registra Oaxaca un alza semanal de más del 200% en casos COVID-19

–Por lo cual, convocan a aplicar con disciplina las medidas sanitarias para desacelerar el aumento en contagios

-De los 570 municipios en la entidad, únicamente 34 quedan libres de este Coronavirus.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 16 de enero de 2022.- Del 9 al 15 de enero, la entidad registró un acumulado de 88 mil 683 casos confirmados de COVID-19, observando un aumento del 206.54% con respecto a la semana anterior, pasando de mil 131 a tres mil 467 registros en los últimos siete días, destacó la Jefa de la Unidad de Atención Ciudadana de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Refugio Rafael Aragón.

Ello durante el resumen semanal de la situación epidemiológica actual de la pandemia, en donde además advirtió, que el Estado se encuentra en alerta, ya que de los 570 municipios que conforman el territorio estatal, únicamente 34 quedan libres de este Coronavirus.

La funcionaria informó que con base al “Lineamiento para la estimación de riesgos del semáforo por regiones COVID-19″ emitido por el Gobierno Federal, la entidad continuará en color verde hasta el 23 de enero.

Sin embargo, aseveró que es necesario que la población aplique con disciplina todas las medidas sanitarias vigentes para desacelerar el aumento en casos nuevos y activos.

“Usemos de forma correcta el cubrebocas, lavemos nuestras manos con agua y jabón con frecuencia, apliquemos la sana distancia, evitemos aglomeraciones, mantengamos los ambientes abiertos y ventilados. Y si no es necesario salir, quédense en casa”, enfatizó.

En este sentido, añadió que el promedio de ocupación hospitalaria para la atención a pacientes con complicaciones derivadas de esta enfermedad fue de 22.9%. Además, se reportaron 13 desafortunados decesos a causa de esta patología respiratoria.

Respecto a la Estrategia de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, señaló que, se aplicaron 89 mil 077 dosis de refuerzo al personal docente con la farmacéutica Moderna.

En tal sentido, Rafael Aragón convocó a la población a sumarse al esfuerzo colectivo con el fin de reducir el incremento exponencial de contagios. ¡Ayúdanos a frenar la enfermedad, la responsabilidad es de todas y todos!, puntualizó.

