Pide Chente Castellanos a legisladores de MORENA, aprobar dictamen para elección extraordinaria en Xoxo

Señaló que los diputados del PRI y del PAN ya firmaron el dictamen.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca.- El ex candidato de Fuerza Por México a la Presidencia Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán Inocente “Chente” Castellanos, hizo un llamado a los legisladores de MORENA, que aprueben el dictamen para que se lleve a cabo la elección extraordinaria en ese municipio.

Señaló que la elección no se ha podido programas debido a la falta de compromiso de parte de los legisladores morenistas, a pesar de que les aplicaron una multa de 50 mil pesos por no dictaminar la elección extraordinaria para el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, además refirió que los diputados del PRI y del PAN ya firmaron el dictamen y solo faltan los de MORENA.

Además precisó que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), está por programar varias elecciones extraordinarias para el mes de marzo, por lo que al no firmarse el dictamen por parte de los legisladores, Xoxocotlán se quedará sin autoridad municipal.

Chente Castellanos comentó que la ciudadanía no está de acuerdo en que haya un comisionado o administrados en Xoxo, pues lo que quieren es que haya una autoridad municipal electa, por ello reiteró el llamado a los legisladores para que emitan el dictamen y se programe la elección extraordinaria.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario