“Mujer segura Oaxaca”, la aplicación que ayuda en situación de peligro

-La aplicación ya está disponible y llaman a las mujeres de Tuxtepec a que la descarguen y utilicen; la policía recibirá la alerta de riesgo.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Director de la Policía Municipal en Tuxtepec Jesús Alfredo Cuellar señaló que están promoviendo entre las mujeres del municipio la aplicación “Mujer Segura Oaxaca” con la finalidad de que las mujeres puedan recurrir a ésta, cuando sientan que están en peligro.

Esta aplicación servirá para que las mujeres envíen una alerta en caso de sientan peligro o una situación que amerite un auxilio como una agresión verbal o física, por lo que el C2 enviará una alerta a los policías y a su vez éstos acudan al auxilio.

La aplicación ya está disponible, sin embargo no se le había dado la difusión adecuada, por lo que en esta campaña de proximidad que hicieron hace unos días estuvieron difundiéndola.

La finalidad de que se le esté dando la difusión a la aplicación es debido a que Tuxtepec es considerado un municipio con alto índice de violencia para las mujeres, por eso desde el 2018 se instruyó conformar un comité para erradicar la violencia.

Este programa de mujer Segura se presentó el año pasado, sin embargo anteriormente era Mujer A salvo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario