Formato de comparecencias debe ser cambiado señala Diputada Adriana Rosales

Señaló que 5 minutos no son suficientes para cuestionar las acciones de cada uno de los Secretarios.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La Diputada Local por Nueva Alianza Oaxaca (NAO) Adriana Rosales Altamirano, comentó que propondrá a la Presidenta de la Mesa Directiva y a la Presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) Mariana Benítez Tiburcio y Laura Estrada Mauro respectivamente, que se modifique el formato para la comparecencias de los Secretarios del Gobierno del Estado.

Señaló que 5 minutos no son suficientes para hacer ver a los funcionarios estatales, las áreas en dónde están fallando, así como los reclamos de la ciudadanía y es que este martes 18 de febrero se dará inicio con las comparecencias de los Secretarios del Gobierno del Estado, como parte de la glosa del quinto informe de gobierno.

Otra petición que hará, es que no se interrumpa a quienes estén cuestionando a los servidores públicos, bajo el argumento de que se les terminó el tiempo, por ello reiteró que no está de acuerdo con el formato aprobado y que pedirá que se modifique, para así hacer un verdadero ejercicio, ya que los diputados y diputadas son los representantes de la población.

Es importante mencionar que las primeras secretarías en comparecer son la SEGEGO y la Seguridad Pública, en ese sentido la legisladora dijo que existe ingobernabilidad en la entidad y esto se ve reflejado en las constantes manifestaciones que se registran en la ciudad de Oaxaca de Juárez.

Comentarios

