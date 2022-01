Ex autoridad de Nochixtlán niega adeudo por 9 mdp

Señaló que dicho adeudo se originó en el 2017, cuando al frente del ayuntamiento estaba Rubén Alcides Miguel.

José Cruz/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca- Ex autoridades de Asunción Nochixtlán, encabezadas por la ex encargada del despacho de la Presidencia Municipal Elizabeth Mejía López, negó que las afirmaciones hechas por el actual edil Alfredo Feliciano López Santiago, con relación a que no se llevó a cabo el proceso de entrega-recepción y de un adeudo de 9 millones de pesos.

En conferencia de prensa en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Mejía López presentó videos que grabaron de las diversas reuniones que se llevaron a cabo previo a la toma de protesta, mismo que presentó ante los medios de comunicación, asimismo dijo que cuenta con los documentos de la situación que guarda el ayuntamiento de Asunción Nochixtlán.

Agregó que el actual edil la acusa de haber saqueado el palacio municipal, sin embargo explicó que López Santiago tiene conocimiento que los bienes muebles estaban en comodato y que el plazo venció el pasado 30 de diciembre, motivo por el cual no había mobiliario en las oficinas del palacio municipal.

Con relación a un adeudo que tiene el ayuntamiento por el concepto de laudos y retención del ISR, señaló que dichos adeudos no fueron generados en la administración 2019-2021, ya que provienen del año 2017, cuando Rubén Alcides Miguel estaba al frente del gobierno municipal.

