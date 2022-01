Estallamiento a huelga, responsabilidad de autoridades educativas y del Estado: STEUABJO

-Denunciaron que hasta el momento no han tenido respuesta a sus demandas

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Hasta el momento las autoridades universitarias y del Gobierno del Estado no han dado respuesta a las demandas que presentaron el pasado mes de octubre de 2021, por ello entregaron un emplazamiento a huelga ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por lo que al no tener respuesta, la huelga se iniciará el próximo 1 de febrero.

Julio Mora, quien afirma ser el Secretario General del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO), informó que ante esta negativa de parte de las autoridades, el primer minuto del 1 de febrero estallará la huelga, por lo que responsabilizan a las autoridades si esto llega a ocurrir.

Señaló que hasta el momento no han tenido una propuesta de solución a sus demandas, incluso denunció que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), no ha convocado a una mesa de diálogo entre el STEUABJO y las autoridades universitarias y del Gobierno del Estado para dar solución a su pliego petitorio.

En conferencia de prensa frente a la rectoría de la máxima casa de estudios de Oaxaca, Julio Mora comentó que el pasado lunes tuvieron una reunión con el titular de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO) Francisco Javier García López y quedaron de volverse a reunir el pasado miércoles 12 de enero, sin embargo dicha reunión no se llevó a cabo.

Es importante mencionar que hasta el momento la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, no ha entregado la toma de nota a Julio Mora, es decir que legalmente quien tiene la representatividad legal de STEUABJO es Ariel Luján Pérez, quien de acuerdo a lo dicho por Julio Mora, fue desconocido por la base trabajadora en una asamblea realizada hace algunos meses.

Comentarios

