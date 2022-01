Dos nuevos libros del escritor Gabriel Hernández; una aportación de Antorcha a la literatura mexicana

-La presentación será el próximo martes 18 de enero en la Facultad de Bellas Artes de la UABJO.

-Los relatos y narraciones plasmados en “Cascabel Mojave” son un intento de capturar, entender y atizar lo que el pueblo quiere, sufre o gusta.

Oaxaca, Oaxaca.- El escritor y líder social antorchista, Gabriel Hernández García, presentará sus dos nuevos libros, titulados “Letras Fugitivas” y “Cascabel Mojave”, el próximo martes 18 de enero en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) en punto de las 18 horas.

El autor es originario del municipio de Genaro Codina, Zacatecas, y en ocasiones pasadas hizo la presentación de sus obras tituladas: “Magia Indígena”, “Tatuana” y “Juaguar Tuerto”.

Las obras literarias serán comentadas por Héctor Anuar Mafud Mafud, político oaxaqueño con trayectoria en el servicio público y escritor; César Rito Salinas, escritor, cuentista y poeta zapoteco; María Elisa Ruíz Hernández, directora de la agencia de información cultural “Sucedió en Oaxaca” y Libia Carvajal Morán, directora de la Editorial Esténtor, casa editora de ambos libros.

En sus obras Gabriel Hernández García, con un lenguaje sencillo y ameno, nos vuelve a recordar que cada pueblo de nuestro México tiene sus creencias, costumbres, gustos, tradiciones, independientemente de que éstas sean plasmadas o no en la literatura.



Los relatos y narraciones plasmados en “Cascabel Mojave” son un intento de capturar, entender y atizar lo que ese pueblo quiere, sufre o gusta. La tarea es pues, plasmar pálidamente vivencias para las generaciones futuras y para que las presentes entiendan mejor el mundo y la cultura mexicana desde sus raíces.

Los escritos tienen el objetivo de lograr el gusto por la lectura de los sectores marginados para que luego se interesen verdadera y apasionadamente por las grandes obras de la literatura universal.



Hernández García es ingeniero Agrónomo de profesión por la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y durante toda su vida ha sido militante antorchista, es miembro fundador de las Espartaqueadas Culturales y Deportivas del Movimiento Antorchista Nacional que se realizan año con año en Tecomatlán Puebla; también fue dirigente durante más de 25 años del Antorchismo en Oaxaca, donde trabajó incansablemente para mejorar la vida de miles de familias de la entidad.

Por esta razón, las obras antes mencionadas se suman a la aportación que la organización antorchista ha creado en materia cultural desarrollada durante más de 45 años de existencia.

Así, convencido de que la cultura cultiva la inteligencia y la sensibilidad de las personas y con el quehacer diario en busca de un mejor porvenir de los oaxaqueños y de todos los mexicanos, Gabriel Hernández, con una visión social progresista, aporta a la literatura mexicana con las narraciones plasmadas en “Cascabel Mojave” y “Letras Fugitivas”.

