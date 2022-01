Coaliciones en elecciones solo afectaron al PAN; este año van solos: afirma Naty Díaz

También reconoció la molestia de la militancia por la falta de atención que hoy en día se vive en todo el estado y que reclaman este derecho por no ser tomados en cuentas desde hace más de 10 años.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca:- En su gira por la cuenca del Papaloapan donde visitó Loma Bonita, Tuxtepec y Valle Nacional, la Diputada Local y aspirante a la candidatura por el partido Acción Nacional a la Gubernatura de Oaxaca Natividad Diaz Jimenez, reconoció que las coaliciones sólo han afectado a su partido, por lo que es preferible ir solos para recuperar el adoctrinamiento Blanquiazul que se ha ido perdiendo a lo largo de este tiempo.

Detalló que desde el 2004 la esencia del partido se ha ido perdiendo gracias a los acuerdos y alianzas con otros partidos, pues recalcó que el Panismo siempre ha sido un partido de oposición que reclamaban los derechos de la gente a los Gobiernos en turno y que hoy en día, ya no existe esa exigencia con lo cual era reconocido este partido.

En su visita a Valle Nacional dónde se reunió y escuchó escuchó los reclamos de la militancia por la falta de atención y apoyos de su partido hacia ellos desde hace más de 10 años y que desde entonces no se ha convocado a una asamblea general, algo que Diaz Jimenez explicó que es momento de levantar la voz y defender los derechos de los Oaxaqueños ante el hartazgo social que se vive en la actualidad.

En lo que respecta a su proyecto político, dijo que una mujer puede dirigir el rumbo del estado, por lo que espera que se respete la decisión del pueblo para elegir a su representante y no a base de dedazos, una práctica que se ha vuelto como en otros partidos.

