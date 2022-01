Brote de contagios covid en Cervecera en Tuxtepec asciende a unos 90 casos

-La cuarta ola ya llegó a este centro laboral, del que en comparación al 2020, los casos son menos, pues durante el primer año fueron más de 400 casos, dice la dirigencia sindical

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Dirigente sindical de la Compañía cervecera del Trópico, Andrés Santiago Parada, señaló que sí hay contagios entre los sindicalizados, y son entre 80 y 90, de un total de alrededor de 2 mil en total, entre sindicalizados y de confianza.

Dijo que en el año 2020 se tuvieron hasta 400 contagios, y en esta ola de covid son menos, por lo que esperan que el número de contagios no aumente tanto debido a que siguen implementando varias medidas como son la toma de temperatura al ingreso, además de que se debe usar el cubrebocas.

Y en caso de presentar un síntoma se le hace una prueba rápida en el consultorio médico, y al salir positivo no ingresa a la planta, se manda a resguardo, además dijo el líder sindical que también se monitorean a través de una plataforma digital.

Desde el inicio de la pandemia a la fecha, se reportaron 7 sindicalizados que fallecieron por esta enfermedad, a quienes se les dieron todas atenciones médicas necesarias, sin embargo no lograron vencer la enfermedad.

Por estos contagios a través de un comunicado al interior de la empresa se dio a conocer de los cambios en los horarios, es decir los turnos serán de 12h horas, pagándose horas extras.

