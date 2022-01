Anuncian vacunación de refuerzo covid para personal de salud en Tuxtepec 18 y 19 de enero: SSO

La sede será en el Tecnológico de Tuxtepec en un horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Miguel Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca.- A través de una circular se informa al personal de salud que iniciará la jornada de vacunación de refuerzo para todos aquellos que hayan recibido la según dosis hace seis meses o más, además de contar con su esquema de vacunación completo, de acuerdo a las recomendaciones de la OMS.

El biológico que fue autorizado para la aplicación del refuerzo es “AstraZeneca y la Moderna”, el personal de salud deberá imprimir su solicitud de de dosis de refuerzo y en la parte posterior de la hoja deberán anotar su unidad de adscripción y CLUES, para los mayores de 40 años podrán descargarlo en la página http://mivacuna.salud.gob.mx/index.php.

En caso de no poder descargar el formato se deberán de presentar identificación institucional y o talón de pago CURP certificado de donación mismo que podrá ser descargado de la siguiente liga https://vacunascovid.gob.mx o en el número de WhatsApp 56 17130 557 siguiendo las respectivas indicaciones.

Las unidades de salud con mayor número de personal a recibir refuerzos deberán implementar estrategias para no descuidar los servicios.

