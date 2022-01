Antes de los 100 días bulevares rehabilitados en Tuxtepec

Este lunes iniciaron con rehabilitación de alumbrado público en bulevares, posteriormente seguirán otros trabajos.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este lunes se dio el banderazo al programa de rehabilitación de de los bulevares Manuel Ávila Camacho y el Benito Juárez, con la finalidad de ir cambiando la imagen de estos espacios.

El Presidente Municipal Irineo Molina Espinoza señaló que primero le dieron mantenimiento a los bulevares y ahora lo que sigue es la rehabilitación eléctrica, esto es que los postes se van a bajar y darle un manteniendo preventivo y correctivo, además de que se van a pintar y se revisarán las lámparas.

Serán 27 postes del bulevar Ávila Camacho y 52 del Benito Juárez a los que se le darán mantenimiento, y para que no haya muchos contratiempos en el día, los trabajos serán por la noche.

Además de que donde haga falta se pondrán los postes que sean necesarios, así mismo se le dará mantenimiento al arco ubicado en donde inicia el bulevar Ávila Camacho y se van a re encarpetar, y con esto ir dándole un cambio nuevo a la imagen del municipio, lo que se busca tener en los primeros 100 días de gobierno.



Esta obra, así como la que arrancó este domingo será con recursos propios, debido a que aun no llegan recursos federales.

