Alistan padrón de ambulantes en la capital para mejorar situación del sector

El edil pedirá al Gobierno del Estado un predio en inmediaciones de la central de abastos, para instalar un cuartel de la policía municipal.

José Cruz/Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Presidente Municipal de la capital Francisco Martínez Neri, dio a conocer que la reunión que tendrá con el sector del comercio informal, ya que uno de los objetivos es la conformación de un padrón, en el que se analizará qué comerciantes cuentan con sus documentos en regla, para conocer cómo está la situación de este sector.

Señaló que se revisará si cuentan con el permiso para tener sus puestos en la vía pública, además dijo que luego de revisar la situación, regresarán a las calles del centro histórico aquellos comerciantes que tengan el derecho de hacerlo, pues para poder estar en las calles debieron haber solicitado un permiso a la autoridad municipal, lo cual sucedió en anteriores administraciones.

En lo que se refiere al tema de seguridad pública, Martinez Neri informó que le pedirá al Gobierno del Estado que done un terreno en inmediaciones de la central de abastos, para que ahí se instale una comandancia de la policía municipal y de esta manera haya mayor seguridad en esa zona de la ciudad de Oaxaca de Juárez, en dónde se han registrado varios robos y asaltos.

Asimismo indicó que en los primeros días de su gobierno el número de detenciones se ha incrementado, en comparación con los últimos días de la anterior administración municipal, lo cual es un reflejo de que se han implementado varios operativos en la capital oaxaqueña, señaló que en caso de concretarse la donación del predio, se reforzará la seguridad en la ciudad.

Estas declaraciones las hizo al término del banderazo de arranque del programa de bacheo que se implementará en la capital, el punto de arranque fue en la avenida La Paz de la agencia de San Juan Chapultepec, con esto dijo Martínez Neri, se da cumplimento a una de las promesas de campaña y a uno de los reclamos de la ciudadanía, el recurso que se aplicará en esta acción es de 12 millones de pesos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario