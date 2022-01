Toma protesta Martínez Neri a Contralor Interno Municipal

Francisco Carrera Sedano, nuevo Contralor Interno del Municipio de Oaxaca de Juárez



Oaxaca de Juárez, Oax., a 13 de enero de 2022. En sesión ordinaria de Cabildo, el edil capitalino Francisco Martínez Neri, tomó protesta al Contralor Interno Municipal, Francisco Carrera Sedano, quien ejercerá durante el periodo 2022 – 2024.

El munícipe informó a la sociedad que esta designación obedece a la reforma a la Ley Orgánica Municipal (LOM), para terminar con la asignación unipersonal del contralor y se haga mediante convocatoria pública, observando un conjunto de reglas obligatorias para seleccionar a quien ocupe esta responsabilidad.

El presidente municipal afirmó sentirse tranquilo por dar seguimiento a un procedimiento de ley; además que la persona seleccionada cumplió cabalmente con los requerimientos establecidos.

“Este hecho es inédito y, de aquí en adelante, ningún contralor se designará de manera unipersonal”, señaló.

Por último, los integrantes del cabildo puntualizaron que el nombramiento del contralor se llevó a cabo con transparencia, por medio de una convocatoria pública, difundida de manera correcta.

Por esta razón, señalaron, la selección fue acertada, al cumplir con los lineamientos y requisitos establecidos en la convocatoria.

