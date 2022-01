Reconoce IEEPO buena respuesta del magisterio en la jornada de refuerzo de vacunación docente

-Docentes y personal de apoyo educativo que compartieron su experiencia, coincidieron en la importancia de estar protegidos.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 16 de enero de 2022.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), reconoció la buena respuesta mostrada por el magisterio en la reciente jornada de la aplicación del biológico de refuerzo contra el COVID-19, lo que contribuye a dar certeza, seguridad y confianza en la protección de la salud de quienes integran la comunidad educativa y de sus familias.

El encargado de Despacho del Instituto, Ernesto López Montero, constató la participación ordenada de las y los asistentes, atendiendo en todo momento los protocolos sanitarios y fases en las mesas de registro, área de vacunación y área de observación. Incluso, recibió positivos comentarios de maestras y maestros que acudieron a recibir el biológico.

Docentes y personal de apoyo educativo que compartieron su experiencia, coincidieron en la importancia de estar protegidos al ser quienes están en contacto directo con las y los menores de edad en el apoyo que les brindan de manera presencial para continuar con sus estudios; además de que resaltaron que se deben continuar con las precauciones sanitarias.

En entrevista, el maestro Porfirio Santiago, de la región de los Valles Centrales, reconoció la coordinación mostrada por las autoridades Federales, Estatales y Municipales junto con el personal educativo durante la jornada de vacunación. “Esto coadyuva a que tengamos un mejor desempeño” indicó.

De la misma forma, la maestra Aryana Hernández, dijo que las madres y padres de familia requieren a las y los docentes, por lo que recibir el refuerzo de la vacuna representa un escudo de protección a su salud; en tanto que el profesor Juan Hernández Cruz manifestó sentirse contento con esta oportunidad. “Es necesario para mantener la salud y contener la epidemia”, manifestó.

Las maestras Inés Julián Ramírez y Elena García destacaron también el proceso organizado y ágil, así como la buena atención que recibieron en el centro de vacunación. Por su parte, el docente Natanael Lorenzo Pablo, quien labora en la Sierra Norte, agradeció el apoyo y cuidados hacia el personal educativo para proteger su salud.

En esta jornada de vacunación los días 12, 14 y 14 de enero pasado, en Oaxaca como representante de la secretaria de Educación Pública (SEP), maestra Delfina Gómez Álvarez, estuvo el coordinador general de Enlace Educativo, Hernando Peniche Montfort con quien el IEEPO coordinó las actividades en conjunto con las secretarías de Salud y de la Defensa Nacional; el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y la Delegación Estatal para Programas Integrales para el Desarrollo, entre otras.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario