Plantea diputada Juana Aguilar mejorar opciones de desarrollo juvenil

Las poblaciones juveniles son más dadas a ser vulnerables, siendo la discriminación por ser pobres, el principal factor de exclusión social y violación a los derechos humanos: Juana Aguilar

De la redacción

San Raymundo Jalpan Oax. 16 de enero de 2022 .-Con la finalidad de robustecer el marco jurídico que garantice el acceso de las juventudes a programas de desarrollo social y humano, así como, ser beneficiados de las políticas, programas y acciones que se desarrollen en esta materia, la diputada Juana Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para mejorar la atención de los servidores públicos hacia este sector.

De esta manera, a los jóvenes en situación de vulnerabilidad se les debe asegurar el acceso a orientación, atención e información con personal capacitado.

La legisladora señala que la población joven en muchas ocasiones no conoce sus derechos, y no sabe a quién acudir ante cualquier situación que la exponga, para respetar y hacer respetar sus derechos.

Expone que “las poblaciones juveniles son más dadas a ser vulnerables, ya que, son invisibles para la autoridad y el mundo que nos rodea, siendo la discriminación por ser pobres, el principal factor de exclusión social y violación a los derechos humanos”.

“Desde esta perspectiva, se evidencia que los factores causantes de que las niñas, niños y adolescentes sean vulnerables, son la desintegración del entorno familiar, pobreza extrema, abusos físicos y sexuales, entre otros, y ante esto es necesario que se logren desarrollar nuevas estrategias de intervención con este grupo”, finalizó Aguilar Espinoza.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario