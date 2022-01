Llaman a participar en la Representación de la Semana Santa en San José Chiltepec

Esta es la edición número 48 de este viacrucis que realizan en este municipio.



De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- San José Chiltepec, es un municipio perteneciente a la Cuenca del Papaloapan, y el cual ha adaptado una tradición en la Semana Santa, ya que cada año hace una representación del viacrucis, sin embargo en los últimos años por la pandemia fue diferente, pero en esta ocasión ya están convocando para que sean parte de esta 48ava Representación.

A través de un comunicado, llaman a las personas oriundas de San José Chiltepec y municipios vecinos, a formar parte del nuevo reparto que participará en la 48ava Representación de la Semana Santa en San José Chiltepec.

Aunque no se especifica si la representación será simbólica como el año pasado, sí anunciaron que en el transcurso de los días estarán anunciando las actividades a realizar.

Así también piden no bajar la guardia ante esta pandemia que aún no termina, “sigamos cuidandonos, llevando a cabo las medidas sanitarias correspondientes” dice el comunicado.

