Legislativo pide reforzar medidas en cruceros por riesgo de Covid-19

-Se invitó al presidente municipal de Huatulco y a los servicio de salud, realicen acciones para evitar contagios en particular con los turistas provenientes de los cruceros internacionales que atracan en la Costa oaxaqueña

San Raymundo Jalpan, Oax. 15 de enero de 2022.- Debido al incremento de casos positivos a Covid-19, las y los diputados de Oaxaca buscan que se fortalezcan las medidas de precaución para evitar más contagios, en particular con los turistas provenientes de los cruceros internacionales que atracan en la Costa oaxaqueña.

A través de una invitación al presidente municipal de Santa María Huatulco y al titular de los Servicios de Salud de Oaxaca, para que realicen acciones para evitar contagios del virus SARS-CoV-2 de la variante ómicron, por los cruceros varados en Estados Unidos con pasajeros y tripulación contagiada, lo cual pone en riesgo a todos los puertos en los que lleguen a atracar, cuando regresen a su ruta de viaje.

Esta propuesta fue presentada ante las y los representantes de la 65 Legislatura por la diputada Adriana Altamirano Rosales, del Partido Nueva Alianza, quien dijo que “Los datos preliminares indican que, en comparación con otras variantes, el riesgo de reinfección por ómicron puede ser mayor, por lo que la prevención sigue siendo fundamental”.

“El turismo en Huatulco continúa con normalidad, cumpliendo con los protocolos de salud, pero es obligación de los representantes populares, advertir de los riesgos que pudieran resultar con la llegada de estos turistas”.

Cabe destacar que las autoridades sanitarias de Estados Unidos advirtieron a sus ciudadanos a no viajar en cruceros, incluso con esquema completo de vacunación contra Covid-19 debido a los brotes, ya que los barcos con turismo operando en el territorio americano están bajo investigación sanitaria.

