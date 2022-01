Inicia obra del comedor municipal en Tuxtepec, será administrado por la Asociación de sordos

En 3 meses se pretende concluir esta primera obra que es por administración

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este domingo, iniciaron los trabajos de lo que será el comedor municipal, mismo que será administrado por la Asociación de Sordos del municipio de Tuxtepec, y con esto darles un trabajo estable a éstos.

El comedor estará ubicado en el patio del palacio municipal y se espera que en tres meses esté la obra concluida, misma que será por administración con la finalidad de ahorrar más, y lo más importante es que se ayudará a los integrantes de esta asociación quienes le habían solicitado un trabajo en su administración.

Con este comedor además, se busca que los trabajadores, así como las personas que acuden a realizar un trámite tengan un lugar digno e higiénico para que coman, además de que se pretende que también en este espacio estén las personas que por años han vendido al interior del palacio municipal.

La obra tendrá una cocineta, tendrá mesas y sillas, además de que se harán trabajos necesarios para que quienes acudan a comer, tengan unas instalaciones dignas.

El Presidente Municipal Irineo Molina no dio a conocer el costo de la obra, ya que aseguró que será por administración y lo que buscan es gastar lo menor posible.

Durante el arranque de la obra, estuvieron los integrantes de esta asociación, quienes a través de su intérprete agradecieron al presidente que los haya tomado en cuenta.

