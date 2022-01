Detienen en Tuxtepec a objetivo principal del CJNG

En un operativo denominado “IMPACTO” resultó la detención del presunto delincuente en el Control Preventivo Provisional ubicado a la altura del Crucero Cuatro Caminos en Tuxtepec.

San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca a 16 de enero de 2022.- Mediante un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado, la madrugada de este domingo fue detenido en la región de la Cuenca del Papaloapan un presunto objetivo principal del Cartel Jalisco Nueva Generación.



La SSPO informó que este operativo denominado “IMPACTO” resultó en la detención del presunto delincuente en el Control Preventivo Provisional ubicado a la altura del Crucero Cuatro Caminos, ubicada sobre la carretera federal 175, tramo Tuxtepec – Valle Nacional, perteneciente a San Juan Bautista Tuxtepec, a Abraham Alonso Arango.



Esta persona, a bordo de un vehículo marca Mazda, modelo 3 2019, evadió las instrucciones del filtro de seguridad, por lo que fue alcanzada por los elementos de la policía estatal, la policía vial y elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.



Al hacer la revisión, se verificó que se trataba de Abraham Alonso A. de 39 años de edad, alías el MOLOTOV o el MOLO, presunto integrante del CJNG, quien cuenta por el mandato judicial 250/2016 con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en agravio de quien en vida respondió al nombre de María Elena N. S, por lo que fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de alto impacto.

En tanto, su acompañante, de nombre Cleotilde M. H. de 51 años de edad, también fue detenida por elementos de la corporación por resistencia a particulares, además de que en el vehículo se encontraron prendas de vestir correspondientes al Ejército Mexicano.



Además de esta detención, en Avenida Hidalgo, perteneciente al municipio San Isidro Monjas, el personal de la policía estatal realizó la detención de Jesús Ángel S. B. de 18 años de edad, a quien se le aseguraron tres bolsas conteniendo hierba seca con características de marihuana.



El joven que se trasladaba en una motocicleta marca Italika FT 125, modelo 2011, fue puesto a disposición del Centro de Operaciones Estratégicas.

