A simple vista, Río Papaloapan tiene salvación: ambientalistas

Realizan recorrido y constataron que el río no está muy contaminado.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Durante este fin de semana integrantes de asociaciones ambientalistas realizaron un recorrido por el Río Papaloapan con la finalidad de conocer la situación en la que se encuentra, notando que este afluente se puede salvar.

El integrante de la Comisión de Cuenca de los Ríos Atoyac y Salado Emanuel Ramírez, aseguró que en este primer recorrido notaron que el afluente no está muy contaminado, pero tendrán que hacer los estudios pertinentes,

“a simple vista, el gran caudal que baja por este río diluye contaminantes, eso ayuda significativamente”, agregó además “desde nuestro punto de vista todos los ríos de México tienen salvación, lo que si es que si le quitamos las descargas, el río tiene sus mecanismos de auto depuración y no lo vemos a simple vista con una elevada contaminación”.

Además el integrante de Asociación civil ecosistemas y Paisajes A. C. la Eloy Leyva Rojas, dijo que lo que hicieron fue un diagnostico preliminar, y notaron algunas descargas de empresas, por lo que en otros recorridos van a detectar cuales son los contaminantes, y en base a eso proponer algunas soluciones que ayuden a evitar que el Río Papaloapan siga contaminándose.

Fue el Diputado Federal Ángel Domínguez Escobar, quien los acompañó a este recorrido, y quien señaló que una vez que se logren detectar los contaminantes, estarían realizando un trabajo en conjunto con la autoridad municipal de Tuxtepec, pero de otros municipios de la Cuenca del Papaloapan, por donde pasa este río.

