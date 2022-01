Suspenden el pago a 37 plazas “heredadas” de la administración anterior

En total eran 45 plazas pero 8 estaban en cumplimiento a derecho.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras una revisión minuciosa de las plazas que fueron heredadas de la pasada administración, el Presidente Municipal Irineo Molina Espinoza, señaló que detectaron 45 plazas, de las cuales 8 son en cumplimiento a derecho pero las 37 restantes se les tuvo que suspender el pago.

Explicó que antes de suspenderse el pago de las plazas se les notificó a los dos dirigentes sindicales “les dije que era un acto incorrecto”, agregó que ellos como dirigentes deben de vigilar que se les garantice el pago en un futuro a sus agremiados, y que por la irresponsabilidad no alcance el presupuesto “les notifiqué que vamos a proceder y que si ellos tenían los elementos para poder ganarnos este juicio pues con todo gusto nosotros respondemos” puntualizó.

El Presidente, fue claro al decir que la mayor parte de las plazas fue producto una negociación política “el señor Noé fue presidente por 2 años, si quería ayudar a sus amigos, lo hubiera hecho dos años antes y hubiera cargado con el costo de la nómina durante su gobierno pero es incorrecto que ya cuando basifica a sus amigos y que pague el que llega, eso es incorrecto”.

Agregó que platicó con algunos trabajadores de confianza que tienen más de 7 años, y que éstos seguirán, ya que no buscan perjudicarlos, aunque sí aseguró que hubo algunos despidos pero fue a los trabajadores que llegaron durante la pasada administración ya que llegaron por acuerdos políticos.

