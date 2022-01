Reporta la Cuenca 298 casos activos, Tuxtepec suma 105 casos nuevos en los últimos días

Loma Bonita y Jalapa de Díaz también reportan un incremento en sus casos nuevos.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Una vez más los casos de covid siguen repuntando en el estado de Oaxaca, y en Tuxtepec como en las olas anteriores los casos se siguen sumando a esta lista, siendo 105 casos nuevos los que se reportan en los últimos 4 días, pero además se contabilizaron en la región de la cuenca del Papaloapan 298 casos activos.

El Reporte de los Servicios de Salud de Oaxaca señalan que en la región de la Cuenca del Papaloapan se tienen 298 casos activos, mismos que han ido incrementando desde el pasado 11 de enero cuando se tenían 89, posteriormente el día 12 eran ya 125; para este jueves 13 se tenían 189 caso activos y este viernes se confirmaron 298.

Tras darse este repunte, los primeros casos se estaban presentando más en Tuxtepec, sin embargo este jueves Jalapa de Díaz reportó 28 casos nuevos y este viernes 40 sumando en total 127 casos desde el inicio de la pandemia a la fecha.

Otro de los municipios que reportó casos nuevos fue Loma Bonita, que sumó este viernes 50 casos nuevos, reportando 618 en el transcurso de esta pandemia.

