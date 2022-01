Ponen en marcha el primer módulo lúdico – pedagógico para educación formal indígena en Tuxtepec

-El objetivo es instalar 52 módulos. El edil Irineo Molina apuntó que con participación ciudadana Tuxtepec se transformará.

De la redacción

Tuxtepec, Oaxaca. – Al poner en marcha el programa de “Espacios Pedagógicos”, el presidente municipal, Irineo Molina Espinoza, destacó que para transformar a Tuxtepec se requiere de voluntad y participación ciudadana.

Agregó que en el ayuntamiento se está haciendo lo necesario en acciones de gobierno que sienten bases en el desarrollo de todos los sectores del municipio. ¨La educación es uno y el más importante de los rubros para nuestro futuro”.

Frente a madres y padres de familia del Jardín de Niños “José María Martínez Rodríguez”, puntualizó que se retoma un programa que impulsó como diputado federal: pero ahora como gobierno municipal, el compromiso es llegar a 52 planteles educativos donde los maestros enseñaran jugando.

El gobierno que encabezo hace su parte, pero el complemento de este desarrollo –que se quiere para Tuxtepec– se encuentra en la voluntad, compromiso y participación ciudadana”.

En tanto, Adrián Velásquez López – uno de los tres coordinadores de educación formal e indígena—explicó que el propósito del programa “Espacios Pedagógicos ara la estimulación cognitiva y motriz” es dotar de estrategias p didácticas y psicologías para que los niños logren un desarrollo integral a través del juego en su edad preescolar.

El plan comprende pintar juegos en la cancha del plantel y entregar un módulo lúdico-pedagógico de manera semanal hasta completar 52 tanto para la educación formal como la indígena.

