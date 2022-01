Hallan en Oaxaca restos humanos de uno de 5 personas desaparecidas en el San Esteban Atatlahuaca

Fueron ubicados en una fosa clandestina, ya hay peritos forenses en la zona

En el municipio hay un reporte de 5 personas desaparecidas, y más de 24 familias desplazadas por violencia política y agraria.

Oscar Rodríguez / Oaxaca

En Oaxaca, en la comunidad indigena de Mier y Terán, perteneciente al municipio de San Esteban Atatlahuca, las fuerzas estatales de seguridad y la Guardia Nacional (GN), localizaron una fosa clandestina y en la misma se encontraron restos humanos, se advierten que podría ser de una de las 5 víctimas de desaparición forzada, que reclamó de forma pública el Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU

Al lugar han acudido agentes estatales de Investigación, ministerios públicos y elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional (GN), que han acordonado el lugar para realizar las indagatorias correspondientes, informó el Fiscal General de Justicia (FGJO) Arturo Peimbert Calvo.

El fiscal dijo que ante el hallazgo se coordinó y ejecutó un operativo de búsqueda a partir del reporte de una persona desaparecida en jurisdicción de San Esteban Atatlahuca, en la región de la Mixteca.

Detalló que las acciones de búsqueda fueron realizadas por la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y a la Sociedad -a través de su Unidad Especializada en Desaparición Forzada-, contando con el apoyo de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y de personal del Instituto de Servicios Periciales y peritos del Instituto de Ciencias Forenses.

Afirmó que luego de llevarse a cabo las labores asentadas en la carpeta de investigación 33875/FMIX/TLAXIACO/2021, el equipo multidisciplinario localizó restos humanos que estaban en un fosa clandestina ubicada en inmediaciones de la localidad de Mier y Terán, mismos que serán sometidos a estudios de genética forense para determinar la identidad de la víctima y las causas de su fallecimiento.

Apenas el 5 de enero el Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una Acción Urgente al gobierno de Alejandro Murat para realizar la inmediata búsqueda de cinco indígenas mixtecos, entre ellos la ambientalista Irma Galindo Barrios, desaparecidos cerca de 40 días en el municipio mixteco de San Esteban Atatlahuca.

En un documento difundido y del cual fue notificado el gobierno de Oaxaca se piden informes y acciones de investigación urgente para lograr la aparición con vida de los activistas Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño, Marco Quiroz Riaño, Mayolo Quiroz Barrios e Irma Galindo Barrios, todos ellos originarios San Esteban Atatlahuca.

Mientras que en el caso de Irma Galindo se exigen una investigación a fondo con perspectiva de género y la detención inmediata de sus perpetradores.

De acuerdo con el reporte de la ONU la ambientalista Irma Galindo, dejó la zona en conflicto en San Esteban Atatlahuca el pasado 27 de octubre y viajó a la CDMX para denunciar los atropellos, abuso de autoridad y violaciones a los derechos humanos que se cometen en Atatlahuca en la conferencia “Mañanera”, del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se establece que tenía una cita con el Mecanismo de Protección de Víctimas, cuando se reportó que desapareció en un terminal del metro.

Por ello el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU notificó al Estado Mexicanoy al gobierno de Oaxaca se ejecuten en lo inmediato Acciones Urgentes para lograr con el paradero de los desaparecidos reportados principalmente después de que el 21, 22 y 23 de octubre del 2021, un grupo armado atacó las comunidades Ndoyonoyuji, Guerrero Grande y Mier y Terán en San Esteban Atatlahuca, donde se reportó quema de 24 viviendas y familias indígenas fueron desplazadas y se encuentra en un albergue del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en Tlaxiaco.

Respecto a la desaparición de la ambientalista Irma Galindo Barrios la ONU solicitó asegurar que la estrategia que búsqueda que realice la FGJO tenga un enfoque diferencial y que todas las etapas se lleven a cabo con perspectiva de género y con el personal adecuadamente capacitado, que incluya personal femenino.

También pidió la identificación de los perpetradores de la alegada desaparición forzada y la adopción de medidas de protección y asistencia de los familiares de las personas desaparecidas.

RESPUESTA DEL FISCAL

En tanto el Fiscal General de Justicia de Oaxaca Arturo Peimbert Calvo, afirmó que desde el momento que fueron reportados los hechos violentos en San Esteban Atatlahuca, se integraron las carpetas de investigación 35007/FMIX/TLAXIACO/2021, 35778/FMIX/TLAXIACO/2021, 35780/FMIX/TLAXIACO/2021, 33875/FMIX TLAXIACO/2021 y 35375/FMIX/TLAXIACO/2021 tanto por los hechos de violencia cometidos como por la desaparición y no localización de los activistas Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño, Marco Quiroz Riaño, Mayolo Quiroz Barrios.

Mientras que la defensora de los bosques Irma Galindo hay una carpeta de investigación integrada por desaparición forzada que se trabaja de forma coordinada con la Fiscalía de Justicia de la CDMX , con un legajo de investigación a la Fiscalía General de la República (FGR).

Detalló que hay varios indicios y líneas de investigación, pero se reservó darlas a conocer, pero agregó que la indagatoria se lleve a cabo con perspectiva de género.

