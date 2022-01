Concluye en Oaxaca la aplicación de refuerzo contra COVID-19 para personal educativo: IEEPO

-El encargado de Despacho, Ernesto López Montero, agradeció al magisterio, enfermeras, enfermeros y médicos su colaboración en este importante proceso.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 14 de enero de 2022.- El Gobierno del Estado, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y en coordinación con las dependencias federales, estatales y municipales correspondientes, concluyó exitosamente la vacunación de refuerzo a docentes, personal de apoyo educativo y administrativo de instituciones públicas y privadas.

Los tres días de la jornada se desarrollaron sin contratiempos y con buena organización en 19 centros de vacunación instalados en 17 municipios de las ocho regiones, donde fue aplicado el biológico de la farmacéutica Moderna.

De acuerdo con un reporte preliminar de la Dirección de Servicios Regionales del IEEPO al cierre de las actividades de vacunación, se aplicaron más de 90 mil dosis de refuerzo a personas que acudieron a recibir el inmunológico.

El encargado de Despacho del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Ernesto López Montero, resaltó que este esfuerzo contribuye a dar mayor certidumbre, confianza y seguridad a miles de estudiantes en la entidad: niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como a las familias del personal educativo.

Agradeció a directivos, directivas, maestras, maestros, personal de apoyo así como enfermeras, enfermeros y médicos por su colaboración, trabajo y organización en este importante proceso.

Asimismo, reiteró a la comunidad escolar la importancia de seguir respetando las medidas de seguridad sanitaria como el lavado constante de manos, uso de gel antibacterial, portar cubreboca y guardar una sana distancia.

