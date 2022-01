Cancelan en Jalapa de Díaz, baile anual en honor a San Sebastián

En los últimos dos días, han sumado para el municipio 68 casos nuevos.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Presidenta del Municipio de Jalapa de Díaz Fernanda Barbosa, anunció que el baile que se tenía programado en honor a San Sebastián, se cancelaba por el incremento en los casos de covid.

A través de un video, explicó que por los incrementos en los casos de covid-19, como cabildo decidieron cancelar esta actividad que se realizaría el 19 enero, debido a que en el municipio se ha notado un incremento en los casos, además de que en la región de la Cuenca del Papaloapan también se ha visto un incremento de covid.

Explicó que la suspensión se debe a que iba a concentrar a muchas personas, y que además provocaría que los casos aumentaran ya que en los últimos dos días se reportaron 68 nuevos casos para este municipio, sumando desde el inicio de la pandemia a la fecha 127 casos confirmados para Jalapa de Díaz.

Así mismo llamó a los ciudadanos a no relajar las medidas, esto es el uso del cubrebocas, la sana distancia, el lavado frecuente de manos y sobre todo llamó a los ciudadanos a vacunarse.

