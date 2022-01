Alrededor del 50% de las colonias de Tuxtepec, irregulares

La Coordinadora de Asuntos Indígenas en Tuxtepec, señaló que buscarán atender todos estos asentamientos.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Coordinadora de Asuntos Indígenas en Tuxtepec Nely Pérez Merino señaló que aproximadamente un 50% de las colonias del municipio están de manera irregular por lo que buscan que en esta administración se logre regularizar la mayoría.

Puntualizó que cuentan con un padrón de 137 colonias en el municipio, algunas con problemas ejidales, otras más en situación jurídicas que tratarán de atender, pero esperarán a que se dé el cambio de autoridades auxiliares para que puedan trabajar en conjunto.

Agregó que el problema más latente que tienen son esos asentamientos en parcelas ejidales, por lo que tratarán de darle un solución y con esto pasen a ser regulares.

En caso de que los habitantes de una colonia quieran regularizar, podrán acudir a la coordinación y presentar una solicitud de regularización, y ya ellos verán el origen de la tierra, es decir si es propiedad probada, ejidal o si están en terrenos federales, posteriormente se les da una asesoría y se les ayuda con los tramites, ya que por su situación no es el mismo.

La coordinadora, llamó a los ciudadanos a que acudan y con esto regularizar a las colonias, pero además estarán apoyando a los ejidos como es la depuración de los padrones, que tengan su lista de sucesión registradas ante el Registro Agrario Nacional, así como que los órganos de representación cuenten con sus credenciales y darles asesorías en la elaboración de sus reglamentos internos

