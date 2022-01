Alejandro Avilés Álvarez, candidato del PRI al Gobierno de Oaxaca

Javier Villacaña Jiménez asumirá la dirigencia del PRI en la entidad.

Jorge Acevedo

Ciudad de México.- Luego de una reunión que se llevó a cabo en la sede del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se dio a conocer que el Diputado Local Alejandro Avilés Álvarez, será el candidato de este instituto político al Gobierno del Estado de Oaxaca.

Además se anunció que habrá cambios en el Comité Directivo Estatal en Oaxaca, ya que Javier Villacaña Jiménez asumirá la dirigencia tricolor en lugar de Eviel Pérez Magaña, quien fue nombrado en 2021, luego de haberse asignado las candidaturas en el proceso electoral del año pasado.

En la reunión estuvieron presentes el Presidente del CEN del PRI Alejandro “alito” Moreno Cárdenas, el Gobernador de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa, también estuvieron los aspirantes a la candidatura Mariana Nassar Piñeyro, Eufrosina Cruz Mendoza, Francisco Ángel Villarreal, Germán Espinosa y Heliodoro Díaz Escárraga.

Con la designación de Avilés Álvarez, habrá cambios en la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso de Oaxaca, hay fuertes rumores que la Coordinación se la estarían disputando entre Mariana Benítez Tiburcio, actual Presidenta de la Mesa Directiva y Eduardo Rojas Zavaleta, ex dirigente del PRI en la entidad.

