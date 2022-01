Ya está disponible el registro para las vacunas de refuerzo contra COVID

-A través del portal mivacuna.salud.gob.mx pueden registrarse adultos de 40 años en adelante y menores de entre 12 y 17 años con alguna comorbilidad.

Miguel Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. -La jornada de vacunación de refuerzo contra el covid-19 a la población en general comenzará de nuevo, aunque no se han establecido fechas aun, ya está disponible el registro a través del portal de internet myvacuna.salud.gob.mx en donde jóvenes desde los 12 hasta los 17 años con alguna comorbilidad y adultos de 40 años en adelante ya podrán solicitar su dosis de refuerzo.

Las jornadas de refuerzo ya comenzaron con el personal de educación, durante este 12, 13 y 14 de enero en los distintos municipios del estado de Oaxaca con el biológico de Moderna, coordinado por la Delegación de Bienestar.

Los puntos de vacunación serán los mismos donde se recibieron las primeras dosis, a menos que por determinación de la Secretaría de Salud estos cambien de ubicación, lo cual se dará a conocer por los mismos medios en los que se difundieron los centros de vacunación para la primera dosis Contra el Virus SARS-Cov-2.

Así mismo, se puede encontrar un esquema de información con cada uno de los biológicos y las recomendaciones en tiempo de aplicación para segundas dosis, las cuales son:

SINOVAC 2 DOSIS Intervalo mínimo entre ambas dosis: 4 semanas entre ambas dosis, primera dosis (día cero) y segunda dosis a partir del día 28.

Aztra Zeneca 2 DOSIS Intervalo entre ambas dosis: Con un intervalo entre ambas dosis de 8 a 12 semanas (56 a 84 días).

Cansino 1 DOSIS NO APLICA

Sputnik V (Instituto de Investigación Gamaleya) 2 DOSIS Intervalo mínimo entre ambas dosis: 21 días después de aplicada la primera dosis.

BioNTech /Pfizer 2 DOSIS Intervalo entre la primera dosis y segunda dosis de la vacuna BNT162b2 Pfizer/BioNTech, será de 21-42 días (3-6 semanas).

