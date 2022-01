Repunta acopio de maíz en la cuenca, tras incremento del precio de garantías de los granos afirma la SEGALMEX

Se espera cumplir las expectativas en las cosechas del mes de marzo en esta zona de la cuenca, luego de que el precio se volviera más competitivo en el mercado.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras darse a conocer el incremento al precio de garantías por toneladas en la producción de granos de maíz, el coordinador de Seguridad Alimentaria Mexicana en la zona cuenca Bernardo Arturo Mortera Virgen, informó que el acopio de granos ha aumentado, rebasando la meta que se tenía contemplado hasta el momento, previo a la cosecha primavera- verano.

Señaló que después de que a mediados de diciembre se informara de que el precio por toneladas sería de 6 mil 278 pesos, más el apoyo para el arrastre para competir con los precios que ofrecían los intermediarios, la respuesta fue contundente por parte de los productores sobre todo en la región sur de Veracruz que es donde se ha registrado el mayor acopio maíz en esta temporada.

En lo que se refiere a la zona norte de Oaxaca comentó Mortera Virgen que aún están a la espera de las cosechas que se seria para el mes de marzo, por lo que espera que la respuesta sea la misma, ahora que hay un precio que hace frente al coyotaje pero con la garantía del valor agregado de sus productos.

En lo que se refiere a los centros de acopio de esta zona de Oaxaca mencionó que son 5 centros que están fuera de servicios, esperando que llegue la zafra para poder activarse por lo que hasta el momento solo el centro de acopio de Vallrs Nacional se encuentra activo ya que es una zona fuerte en la producción de granos de maíz, por lo que se espera una mayor respuesta se de los productores con este nuevo precio.

